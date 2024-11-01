Первый день ноября. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 1 ноября, в Украине ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Хотя осадков не будет и сохранится тепло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме юга и Закарпатья, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8 градусов тепла, на побережье Черного моря до 11 градусов; днем 11-16°, на Прикарпатье, в Одесской, Николаевской областях и в Крыму до 19°, на высокогорье Карпат 7-12°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.
Погода в Украине 1 ноября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в последний месяц осени 2024
В ноябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы.
Добавим, что по данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, ноябрь будет спокойным месяцем по магнитным бурям по сравнению с последними месяцами.
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