ua en ru
Пт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Первый день ноября. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 01 ноября 2024 07:00
UA EN RU
Первый день ноября. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 1 ноября, в Украине ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Хотя осадков не будет и сохранится тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем ​​в Украине, кроме юга и Закарпатья, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8 градусов тепла, на побережье Черного моря до 11 градусов; днем 11-16°, на Прикарпатье, в Одесской, Николаевской областях и в Крыму до 19°, на высокогорье Карпат 7-12°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем ​​11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем ​​12-14°.

Первый день ноября. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 1 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в последний месяц осени 2024

В ноябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы.

Добавим, что по данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, ноябрь будет спокойным месяцем по магнитным бурям по сравнению с последними месяцами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Россияне начали использовать "Шахеды" с термобарическими боеголовками, - ISW
Россияне начали использовать "Шахеды" с термобарическими боеголовками, - ISW
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте