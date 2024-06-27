Перший за час війни удар ФАБ-500 по Харкову: з'явилося відео наслідків

Російські окупанти сьогодні, 27 червня, вперше вдарили по Харкову авіабомбою ФАБ-500. Правоохоронці показали відео наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram.

Внаслідок російського удару, як помітно на кадрах, було пошкоджено майно мирних мешканців.

На відео можна помітити, як авіабомба залетіла до однієї з будівель у приватному секторі.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, близько 16:00 росіяни завдали авіаудару по Харкову з Бєлгородської області РФ. Під атакою був Київський район.

Через російський обстріл постраждали чотири особи, було пошкоджено три приватні будинки та приміщення вузу і ДСНС.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначав, що росіяни вперше атакували місто за допомогою ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.

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