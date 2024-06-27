Первый за время войны удар ФАБ-500 по Харькову: появилось видео последствий

Российские оккупанты сегодня, 27 июня, впервые ударили по Харькову авиабомбой ФАБ-500. Правоохранители показали видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

На видео можно заметить, как авиабомба залетела в одно из зданий в частном секторе.

В результате российского удара, как заметно на кадрах, было повреждено имущество мирных жителей.