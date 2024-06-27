Первый за время войны удар ФАБ-500 по Харькову: появилось видео последствий
Российские оккупанты сегодня, 27 июня, впервые ударили по Харькову авиабомбой ФАБ-500. Правоохранители показали видео последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.
На видео можно заметить, как авиабомба залетела в одно из зданий в частном секторе.
В результате российского удара, как заметно на кадрах, было повреждено имущество мирных жителей.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 27 июня, около 16:00 россияне нанесли авиаудар по Харькову с Белгородской области РФ. Под атакой находился Киевский район.
Из-за российского обстрела пострадали четыре человека, было повреждено три частных дома и помещения вуза и ГСЧС.
Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отмечал, что россияне впервые атаковали город при помощи ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.
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