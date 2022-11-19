Перший з 24 лютого: в Херсон прибув пасажирський потяг (відео)

Вказано, що у звільнене від окупантів місто прибули 200 пасажирів, які придбали "Квитки о перемоги".

За інформацією видання, також у складі потягу є й поштовий вагон, який привіз в Херсон листи та посилки.

Зазначимо, що рух потягів з Херсона припинився 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Під час окупації міста не було ані рейсів за графіком, ані евакуаційних потягів, які відправлялися з інших регіонів, де велися активні бойові дії.

Як курсуватимуть потяги

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запустила рух потягів з Києва до Херсону. Перший потяг вчора відправився зі столиці о 22:14.

Тепер потяги відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона - по непарних.

Додамо, що УЗ разом із платформою UNITED24 запустила проєкт "Квитки до перемоги", за яким можна придбати квиток до українських міст, що знаходяться під окупацією, або вже деокуповані. Мова йде, зокрема й про Херсон.

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