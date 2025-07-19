Першим підбили, другим добили: бійці СБС вполювали рідкісну російську систем РЕБ

Військові Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) знищили рідкісну російську системи радіоелектронної боротьби "КОП-2" ("Комплекс обнаружения и подавления-2"). Для ураження дуже дорогої системи знадобилося всього два дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБС у Telegram.
Ворожий комплекс РЕБ знищили оператори 424-го батальйону "Svarog" СБС. Росіяни шукають ефективну протидію українським безпілотникам, тому намагаються використовувати такі комплекси.
"КОП-2" сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом. Це дорога та рідкісна техніка, яку окупанти застосовують для прикриття важливих об'єктів - наприклад, установок ППО", - сказано у повідомленні.
Але в реальному бою російський "КОП-2" не витримав першої ж зустрічі з операторами БПЛА українських підрозділів. Щоб знищити дуже дорогу техніку, знадобилося тільки два дрони: перше влучання вивело комплекс з ладу, а друге - остаточно його знищило.
Нагадаємо, що 17 липня оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу. Внаслідок удару ЗРК було знищено.
Сили безпілотних систем роблять великий внесок у винищення російських окупантів в Україні. За червень, згідно з даними головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, СБС ЗСУ вразили третину усіх знищених ворожих цілей на фронті - як техніки, так і російської піхоти.
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