Первым подбили, вторым добили: бойцы СБС поймали редкую российскую систему РЭБ

Вражеский комплекс РЭБ уничтожили операторы 424-го батальона "Svarog" СБС. Россияне ищут эффективное противодействие украинским беспилотникам, поэтому пытаются использовать такие комплексы.

"КОП-2" сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом. Это дорогая и редкая техника, которую оккупанты применяют для прикрытия важных объектов - например, установок ПВО", - сказано в сообщении.

Но в реальном бою российский "КОП-2" не выдержал первой же встречи с операторами БПЛА украинских подразделений. Чтобы уничтожить очень дорогую технику, понадобилось только два дрона: первое попадание вывело комплекс из строя, а второе - окончательно его уничтожило.