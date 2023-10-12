Перші заморозки та вітер: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у більшості областей буде сухо. Вдень невеликий дощ очікується лише на заході та півночі України, а саме у Сумській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень по всій Україні можливі місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря у середньому буде у межах +13 +18 градусів, а на заході до +24.

У Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях очікують перші нічні заморозки. Синоптики попереджають, що на сході вночі буде найхолодніше.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, в області можливі шквали.

Стовпчики термометрів покажуть вдень близько +20, а вночі +7 +9 градусів.

Осінь в Україні

Останніми днями в Україні спостерігається по-осінньому прохолодна погода. У деяких регіонах, крім дощів, також сильний вітер. Синоптики попереджають, що в Україну прийшли перші заморозки.

У Карпатах вночі 10 жовтня випав сніг. На горі Піп Іван спостерігався густий туман, а видимість була дуже обмеженою.