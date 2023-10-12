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Первые заморозки и ветер: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине ожидаются первые заморозки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 12 октября, будет по-осеннему прохладной, но солнечной. В некоторых областях ожидаются первые ночные заморозки и ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве областей будет сухо. Днем небольшой дождь ожидается только на западе и севере Украины, а именно в Сумской, Черниговской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем по всей Украине возможны местами порывы 15-20 м/с.

Днем температура воздуха в среднем будет в пределах +13 +18 градусов, а на западе до +24.

В Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ожидают первые ночные заморозки. Синоптики предупреждают, что на востоке ночью будет холоднее всего.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с, в области возможны шквалы.

Столбики термометров покажут днем около +20, а ночью +7 +9 градусов.

Осень в Украине

В последние дни в Украине наблюдается по-осеннему прохладная погода. В некоторых регионах, кроме дождей, также сильный ветер. Синоптики предупреждают, что в Украину пришли первые заморозки.

В Карпатах ночью 10 октября выпал снег. На горе Пип Иван наблюдался густой туман, видимость была очень ограниченной.

 

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