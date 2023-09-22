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Перші танки Abrams надійдуть в Україну вже наступного тижня, - Байден

Фото: Abrams (GettyImagеs)
Автор: Максим Шушко

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що перші танки Abrams надійдуть в Україну вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"Перші танки Abrams надійдуть до України наступного тижня", - заявив Байден під час розширеної двосторонньої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Американський лідер наголосив, що США залишається відданою наданню підтримки зусиллям України щодо захисту від російського вторгнення.

Американські танки Abrams для України

Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. 21 вересня представник Пентагону заявив, що "Абрамси" будуть доставлені в Україну вже найближчими днями та тижнями.

Новий пакет допомоги Україні від США

Президент США Джо Байден сьогодні оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 325 млн. доларів. 

 

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