Первые танки Abrams поступят в Украину уже на следующей неделе, - Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что первые танки Abrams поступят в Украину на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
"Первые танки Abrams поступят в Украину на следующей неделе", - заявил Байден в ходе расширенной двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
Американский лидер подчеркнул, что США остается приверженной оказанию поддержки усилиям Украины по защите от российского вторжения.
Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. 21 сентября представитель Пентагона заявил, что "Абрамсы" будут доставлены в Украину уже в ближайшие дни и недели.
Президент США Джо Байден сегодня объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов.
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