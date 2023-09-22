Первые танки Abrams поступят в Украину уже на следующей неделе, - Байден

"Первые танки Abrams поступят в Украину на следующей неделе", - заявил Байден в ходе расширенной двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Американский лидер подчеркнул, что США остается приверженной оказанию поддержки усилиям Украины по защите от российского вторжения.

Американские танки Abrams для Украины

Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. 21 сентября представитель Пентагона заявил, что "Абрамсы" будут доставлены в Украину уже в ближайшие дни и недели.

Новый пакет помощи Украине от США

Президент США Джо Байден сегодня объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов.