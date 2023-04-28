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Перші шість іспанських Leopard вже прибули до Польщі, - глава Міноборони

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Іспанія, П'ятниця 28 квітня 2023 16:02
Перші шість іспанських Leopard вже прибули до Польщі, - глава Міноборони Фото: Іспанія відправила Україні шість танків Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Іспанія вже доставила перші шість танків Leopard 2A4 до Польщі.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням THE OBJECTIVE.

За її словами, танки вже цієї п’ятниці прибули в польський порт. Звідти їх залізницею доставлять в Україну, а далі доправлять на фронт.

Окрім цього Роблес виразила подяку німецькому колезі за те, що його країна сприяла цій операції. Це пов'язано з тим, що, як виробник Німеччина мала дозволити експорт танків.

"Це дуже важливий крок у допомозі Україні, а також дуже важливий крок у досягненні миру", - відзначила вона.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Іспанії заявляв, що його країна найближчими днями передасть Україні обіцяні танки Leopard 2.

Як повідомлялося, Канада доправила в Польщу всі обіцяні Україні танки Leopard 2.

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