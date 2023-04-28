Перші шість іспанських Leopard вже прибули до Польщі, - глава Міноборони

Іспанія вже доставила перші шість танків Leopard 2A4 до Польщі.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням THE OBJECTIVE.

За її словами, танки вже цієї п’ятниці прибули в польський порт. Звідти їх залізницею доставлять в Україну, а далі доправлять на фронт.

Окрім цього Роблес виразила подяку німецькому колезі за те, що його країна сприяла цій операції. Це пов'язано з тим, що, як виробник Німеччина мала дозволити експорт танків.