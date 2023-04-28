Первые шесть испанских Leopard уже прибыли в Польшу, - глава Минобороны

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на THE OBJECTIVE.

По ее словам, танки уже в эту пятницу прибыли в польский порт. Оттуда их по железной дороге доставят в Украину, а дальше доставят на фронт.

Кроме этого , Роблес выразила благодарность немецкому коллеге за то, что его страна способствовала этой операции. Это связано с тем, что как производитель Германия должна была разрешить экспорт танков.