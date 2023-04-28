Первые шесть испанских Leopard уже прибыли в Польшу, - глава Минобороны
Испания уже доставила первые шесть танков Leopard 2A4 в Польшу.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на THE OBJECTIVE.
По ее словам, танки ужев эту пятницу прибыли в польский порт. Оттуда их по железной дороге доставят в Украину, а дальше доставят на фронт.
Кроме этого , Роблес выразила благодарность немецкому коллеге за то, что его страна способствовала этой операции. Это связано с тем, что как производитель Германия должна была разрешить экспорт танков.
" Это очень важный шаг в помощи Украине, а также очень важный шаг в достижении мира", - отметила она.
Напомним, накануне глава МИД Испании заявлял, что его страна в ближайшие дни передаст Украине обещанные танки Leopard 2.
Как сообщалось, Канада доставила в Польшу все обещанные Украине танки Leopard 2.
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