UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Перші результати виборів до парламенту Чехії: хто лідирує

Фото: Андрей Бабіш, лідер політсили ANO і колишній прем'єр Чехії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Чехії в суботу, 4 жовтня, завершилися парламентські вибори і закрилися виборчі дільниці. Станом на зараз уже відомі перші результати голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал CT24.

За даними сервісу, станом на 16:28 було підраховано 26,98% голосів і наразі є партія, яка вирвалася в лідери.

Йдеться про рух ANO - партію чеського олігарха і колишнього прем'єра Андрія Бабіша, який виступає проти допомоги Україні (включно з припиненням поставок озброєнь).

До п'ятірки лідерів увійшла й ультраправа SPD, одна з головних партій-кандидатів на союз з ANO. Нагадаємо, що її очолює уродженець Японії Томіо Окамура, який закликав до перегляду членства Чехії в ЄС і НАТО, і критикував допомогу Україні у війні.

Отже, станом на 16:28 результати такі:

  • партія ANO отримує - 39,21% (попередньо 93 мандати);
  • коаліція партій SPOLU чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - 19,40% (44 мандати);
  • STAN має - 10,61% (21 мандат);
  • в ультраправої SPD - 8,40% (17 мандатів)
  • партія Motoristé отримує поки що - 7,46% (13 мандатів);
  • у Pirati - 7,09% (12 мандатів).

Крім того, у виборах беруть участь ще дві партії - STAČILO! і PŘÍSAHA. Однак станом на зараз ніхто з них не потрапляє до парламенту, оскільки не пройшли 5% бар'єр. Вони мають 4,70% та 1,14% відповідно.

 

Вибори в Чехії

Нагадаємо, що парламентські вибори в Чехії проходили з 3 по 4 жовтня. Результати цього голосування можуть вплинути на зовнішній курс країни, яка донині послідовно підтримувала Україну.

Як і показували соцопитування, лідером у перегонах є партія ANO, чий лідер вважається проросійським.

Важливо зазначити, що зростання ANO пояснюється насамперед економічними проблемами. Серед непопулярних кроків уряду чинного прем'єра Фіали - скасування індексації пенсій у рамках скорочення бюджетного дефіциту. Це, своєю чергою, вдарило по найчисленнішій групі виборців і коштувало чинній коаліції підтримки більшості пенсіонерів.

Водночас, згідно з соцопитуваннями, Бабіш не зможе отримати монобільшість, незважаючи на його бажання це зробити.

Подібний розбір про те, кому прогнозують перемогу, якою може бути майбутня коаліція і чого чекати Україні від цих виборів у Чехії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія