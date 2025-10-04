Первые результаты выборов в парламент Чехии: кто лидирует

В Чехии в субботу, 4 октября, завершились парламентские выборы и закрылись избирательные участки. По состоянию на сейчас уже известны первые результаты голосования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал CT24.
По данным сервиса, по состоянию на 16:28 было подсчитано 26,98% голосов и на данный момент есть партия, которая вырвалась в лидеры.
Речь идет о движении ANO - партии чешского олигарха и бывшего премьера Андрея Бабиша, который выступает против помощи Украине (включая прекращение поставок вооружений).
В пятерку лидеров вошла и ультраправая SPD, одна из главных партий-кандидатов на союз с ANO. Напомним, что ее возглавляет уроженец Японии Томио Окамура, который призвал к пересмотру членства Чехии в ЕС и НАТО, и критиковал помощь Украине в войне.
Итак, по состоянию на 16:28 результаты такие:
Кроме того, в выборах участвуют еще две партии - STAČILO! и PŘÍSAHA. Однако по состоянию на сейчас никто из них не попадает в парламент, поскольку не прошли 5% барьер. Они имеют 4,70% и 1,14% соответственно.
Напомним, что парламентские выборы в Чехии проходили с 3 по 4 октября. Результаты этого голосования могут повлиять на внешний курс страны, которая по сей день последовательно поддерживала Украину.
Как и показывали соцопросы, лидером в гонке является партия ANO, чей лидер считается пророссийским.
Важно отметить, что рост ANO объясняется в первую очередь экономическими проблемами. Среди непопулярных шагов правительства действующего премьера Фиалы - отмена индексации пенсий в рамках сокращения бюджетного дефицита. Это в свою очередь, ударила по самой многочисленной группе избирателей и стоило действующей коалиции поддержки большинства пенсионеров.
В то же время, согласно соцопросам, Бабиш не сможет получить монобольшинство, несмотря на его желание это сделать.
Подобный разбор о том, кому прогнозируют победу, какой может быть будущая коалиция и чего ждать Украины от этих выборов в Чехии - читайте в материале РБК-Украина.