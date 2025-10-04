Первые результаты выборов в парламент Чехии: кто лидирует

По данным сервиса, по состоянию на 16:28 было подсчитано 26,98% голосов и на данный момент есть партия, которая вырвалась в лидеры.

Речь идет о движении ANO - партии чешского олигарха и бывшего премьера Андрея Бабиша, который выступает против помощи Украине (включая прекращение поставок вооружений).

В пятерку лидеров вошла и ультраправая SPD, одна из главных партий-кандидатов на союз с ANO. Напомним, что ее возглавляет уроженец Японии Томио Окамура, который призвал к пересмотру членства Чехии в ЕС и НАТО, и критиковал помощь Украине в войне.

Итак, по состоянию на 16:28 результаты такие:

партия ANO получает - 39,21% (предварительно 93 мандата);

получает - 39,21% (предварительно 93 мандата); коалиция партий SPOLU действующего премьер-министра Петра Фиалы - 19,40% (44 мандата);

действующего премьер-министра Петра Фиалы - 19,40% (44 мандата); STAN имеет - 10,61% (21 мандат);

имеет - 10,61% (21 мандат); у ультраправой SPD - 8,40% (17 мандатов)

- 8,40% (17 мандатов) партия Motoristé получает пока что - 7,46% (13 мандатов);

получает пока что - 7,46% (13 мандатов); у Pirati - 7,09% (12 мандатов).

Кроме того, в выборах участвуют еще две партии - STAČILO! и PŘÍSAHA. Однако по состоянию на сейчас никто из них не попадает в парламент, поскольку не прошли 5% барьер. Они имеют 4,70% и 1,14% соответственно.