Перші партії снарядів у рамках ініціативи Чехії вже прибувають до України, - міністр

"Щиро кажучи, перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів", - сказав він.

Міністр додав, що Чехія через різні канали передала Україні понад мільйон снарядів.

За словами глави МЗС, вже 20 країн зобов'язалися брати участь в ініціативі з закупки артилерійських боєприпасів для української армії. П'ять держав надіслали кошти, це дає змогу укладати контракти. Гроші надіслали Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія та Канада. Ці угоди вже у процесі виконання.

"Отже, нам потрібно перейти від обіцянок і співчуття до угоди, яку підпишуть і профінансують, що сьогодні є певним викликом, який ви, напевно, маєте на увазі. Тому я сподіваюся, що ми будемо рухатися до цього. Ми знаємо, що Україна потребує багато боєприпасів великого калібру, і у нас є велика можливість. Тому ми сподіваємося, що укладемо більше таких угод", - додав Ліпавський.