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Первые партии снарядов в рамках инициативы Чехии уже прибывают в Украину, - министр

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Первые партии артиллерийских боеприпасов, закупленных по инициативе Чехии, уже прибывают в Украину. В Чехии считают, что в текущем году смогут закупить и передать значительное количество снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского в интервью "Радио Свобода".

"Честно говоря, первые партии боеприпасов прибывают в Украину в эти дни. Поэтому в этом году мы сможем закупить и непрерывно поставлять значительное количество боеприпасов", - сказал он.

Министр добавил, что Чехия через разные каналы передала Украине более миллиона снарядов.

По словам главы МИД, уже 20 стран обязались участвовать в инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Пять государств прислали средства, что позволяет заключать контракты. Деньги направили Германия, Нидерланды, Дания, Португалия и Канада. Эти сделки уже в процессе выполнения.

"Итак, нам нужно перейти от обещаний и сострадания к соглашению, которое подпишут и профинансируют, что сегодня является определенным вызовом, который вы, наверное, имеете в виду. Поэтому я надеюсь, что мы будем двигаться к этому. Мы знаем, что Украина нуждается в большом количестве боеприпасов большого калибра, и у нас есть большая возможность. Поэтому мы надеемся, что заключим больше таких соглашений", - добавил Липавский.

 

 

Что известно об инициативе Чехии

В апреле 2024 года Чехия заявила о создании инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Украины в третьих странах. Планировалось, что в рамках программы будут закуплены 800 тысяч боеприпасов. Чехия призвала партнеров присоединиться к инициативе.

Ожидалось, что первые партии снарядов поступят в Украину в мае, но возникли задержки.

Глава чешской оборонной компании CSG Михал Стрнад объяснили, что задержки проищошли из-за низкого качества боеприпасов.

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