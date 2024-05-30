У Чехії заявили, що частина боєприпасів для України надійдуть пізніше через низьку якість
Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), один із найбільших постачальників боєприпасів у Центральній Європі, попередила, що зростання цін і низька якість означають, що половину отриманих нею снарядів не можна буде надіслати Україні так швидко, як планувалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Власник і глава CSG Міхал Стрнад повідомив, що очолювана Чехією ініціатива із закупівлі артилерійських боєприпасів для Києва почне поставляти снаряди в червні.
Однак, за його словами, близько 50% деталей, придбаних його компанією за дорученням чеського уряду в таких країнах, як Африка та Азія, недостатньо хороші, щоб їх можна було відправити в Україну без додаткового оброблення. Для деяких снарядів CSG змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.
"Щотижня ціна зростає, а з компонентами виникають великі проблеми. Це нелегка робота", - заявив Стрнад.
Проте, він підкреслив, що чеська ініціатива залишається "на плаву" і що CSG зобов'язується доставити належну частину поставок.
Стрнад додав, що війна в Україні сприяє зростанню цін на обмежену кількість снарядів, які можна придбати за межами ЄС, тоді як у Європі немає вільних боєприпасів.
Він зазначив, що портфелі замовлень європейських виробників боєприпасів заповнені на найближчі вісім років, залежно від типу деталей, навіть попри те, що "всі ми збільшуємо потужності". Навіть у тому малоймовірному випадку, якщо війна в Україні закінчиться просто зараз, сказав він, "перед нами буде величезна робота з поповнення стратегічних запасів країн НАТО".
Ініціатива Чехії
Президент Чехії Петр Павел взяв ініціативу у свої руки після того, як Європейський Союз не виконав своєї обіцянки поставити Україні 1 мільйон снарядів протягом 100 років. Він запропонував закуповувати боєприпаси в третіх країнах, і його заклик підтримали українські союзники.
Західні партнери почали виділяти кошти на закупівлю снарядів, які мають стати важливою допомогою для захисників України. Спочатку поставки боєприпасів очікувалися до Києва в травні, але з невідомих причин вони затримуються.
Напередодні глава Міноборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що лише чотири країни передали кошти на закупівлю боєприпасів для України.
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