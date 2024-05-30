У Чехії заявили, що частина боєприпасів для України надійдуть пізніше через низьку якість

Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), один із найбільших постачальників боєприпасів у Центральній Європі, попередила, що зростання цін і низька якість означають, що половину отриманих нею снарядів не можна буде надіслати Україні так швидко, як планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Власник і глава CSG Міхал Стрнад повідомив, що очолювана Чехією ініціатива із закупівлі артилерійських боєприпасів для Києва почне поставляти снаряди в червні.

Однак, за його словами, близько 50% деталей, придбаних його компанією за дорученням чеського уряду в таких країнах, як Африка та Азія, недостатньо хороші, щоб їх можна було відправити в Україну без додаткового оброблення. Для деяких снарядів CSG змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

"Щотижня ціна зростає, а з компонентами виникають великі проблеми. Це нелегка робота", - заявив Стрнад.

Проте, він підкреслив, що чеська ініціатива залишається "на плаву" і що CSG зобов'язується доставити належну частину поставок.

Стрнад додав, що війна в Україні сприяє зростанню цін на обмежену кількість снарядів, які можна придбати за межами ЄС, тоді як у Європі немає вільних боєприпасів.

Він зазначив, що портфелі замовлень європейських виробників боєприпасів заповнені на найближчі вісім років, залежно від типу деталей, навіть попри те, що "всі ми збільшуємо потужності". Навіть у тому малоймовірному випадку, якщо війна в Україні закінчиться просто зараз, сказав він, "перед нами буде величезна робота з поповнення стратегічних запасів країн НАТО".