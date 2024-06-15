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Перші партії снарядів у рамках ініціативи Чехії вже прибувають до України, - міністр

Субота 15 червня 2024 10:17
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Перші партії снарядів у рамках ініціативи Чехії вже прибувають до України, - міністр Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Перші партії артилерійських боєприпасів, закуплених за ініціативою Чехії, вже прибувають до України. У Чехії вважають, що цього року зможуть закупити та передати значну кількість снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського в інтервʼю "Радіо Свобода".

"Щиро кажучи, перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів", - сказав він.

Міністр додав, що Чехія через різні канали передала Україні понад мільйон снарядів.

За словами глави МЗС, вже 20 країн зобов'язалися брати участь в ініціативі з закупки артилерійських боєприпасів для української армії. П'ять держав надіслали кошти, це дає змогу укладати контракти. Гроші надіслали Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія та Канада. Ці угоди вже у процесі виконання.

"Отже, нам потрібно перейти від обіцянок і співчуття до угоди, яку підпишуть і профінансують, що сьогодні є певним викликом, який ви, напевно, маєте на увазі. Тому я сподіваюся, що ми будемо рухатися до цього. Ми знаємо, що Україна потребує багато боєприпасів великого калібру, і у нас є велика можливість. Тому ми сподіваємося, що укладемо більше таких угод", - додав Ліпавський.

Що відомо про ініціативу Чехії

У квітні 2024 року Чехія заявила про створення ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів для України у третіх країнах. Планувалося, що у рамках програми буде закуплено 800 тисяч боєприпасів. Чехія закликала партнерів приєднатися до ініціативи.

Очікувалося, що перші партії снарядів надійдуть в Україну у травні, але виникли затримки.

Глава чеської оборонної компанії CSG Міхал Стрнад пояснили, що затримки виникли через низьку якість боєприпасів.

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