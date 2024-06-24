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Перші пари вже одружились онлайн у "Дії", - Федоров

Фото: перші пари вже вклали шлюб через "Дію" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Перші пари вже пройшли одруження в додатку "Дія". Станом на зараз на бета-тестування даної функції записались вже понад 5 тисяч закоханих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Шлюб по відеозвʼязку - це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг, і цими вихідними три пари розписалися в "Дії". Бета-тест це завжди трепетно й відповідально, тому команда "Дії" провела в цифровому ДРАЦСі вихідні", - заявив міністр.

Він розповів, що першими закоханими, які одружилися, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова.

"Пара була разом під час розпису, бо, крім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій. Тому одружилися в "Дії" першими, як справжні early adopters. Спочатку ми думали, що ключова аудиторія послуги - пари на відстані, а Роман та Світлана вигадали інше застосування сервісу - поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля. Беріть на замітку)", - зауважив Федоров.

Міністр пояснив, що загалом на бета-тестування вже записалося 2,5 тисячі пар, та зауважив, що вже скоро сервіс буде доступним для всіх. 

"Україна - перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині "Так". Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками", - підкреслив він.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця у "Дії" запустили бета-тест шлюбу по відеозв'язку.

Детальніше про те, як вже зараз подати заяву про реєстрацію шлюбу через "Дію", - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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Дія