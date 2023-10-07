Перші інтернет-супутники Project Kuiper від Amazon вирушили до космосу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео трансляції на YouTube .

Project Kuiper планує стати конкурентом сервісу Starlink. SpaceX вивела на орбіту майже 5000 супутників і збільшить у майбутньому угрупування у шість разів. Amazon має намір відправити в космос 3200 апаратів протягом шести років, щоб сформувати угруповання, яке зможе забезпечити підключення до Інтернету навіть у віддалених місцях, недоступних традиційним провайдерам.

"Ми провели великі випробування тут, у нашій лабораторії, і високою мірою впевнені в конструкції нашого супутника, але ніщо не замінить випробування на орбіті. Amazon вперше запускає супутники в космос, і ми збираємося дізнатися неймовірну кількість інформації, незалежно від того, як буде проходитиме місія", - сказав Раджив Бадьял, віце-президент Project Kuiper з технологій, у своїй заяві.

Супутники KuiperSat-1 та KuiperSat-2 дозволять компанії провести серію тестів, які додадуть цінні реальні дані до інформації, що вже зібрана в лабораторії. Наземна команда Project Kuiper також отримає можливість спостерігати за роботою мережі, оскільки Protoflight тестуватиме підключення супутників до наземної мережі Kuiper та клієнтських терміналів. Крім того, це стане пробним запуском наступних супутників.

LAUNCH! ULA's Atlas V 501 launches with the Amazon Project Kuiper Protoflight from SLC-41.



LIVE: https://t.co/Psx631QjmJ pic.twitter.com/UJCoFj2BbW — Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) October 6, 2023

Система Kuiper включає три ключові елементи: удосконалені широкосмугові супутники LEO; невеликі доступні клієнтські термінали; та безпечну, стійку наземну мережу зв'язку. Місія Protoflight протестує всі три частини, а також команди та системи, які ними керують.

“Я пишаюся всією командою Project Kuiper за те, що вони довели нас до цього моменту і вдячний за їхній внесок. Тяжка робота, пов'язана зі створенням нової космічної системи з нуля, величезна, але ця команда присвятила себе меті надання доступного широкосмугового зв'язку тим, хто її потребує”, - сказав Бадьял.

Amazon спроектувала систему Kuiper таким чином, щоб забезпечити постійне вдосконалення, що дозволяє розпочати виробництво супутників паралельно з місією Protoflight.

"Ми застосуємо отримані під час місії знання для покращення нашого обладнання, програмного забезпечення та інфраструктури. Наші перші виробничі супутники готуються до запуску в першій половині 2024 року, і ми очікуємо, що до кінця 2024 року розпочнуться бета-тести з першими комерційними замовниками", - Заявили в Amazon.

Конкуренти Amazon

У вересні 2023 року компанія Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту 22 міні-супутника системи Starlink.

Станом на 6 жовтня 2023 року у космосі знаходиться 926 супутників Starlink. З них 904 перебувають на робочій орбіті, а 22 було виведено на орбіту в рамках останнього запуску, що відбувся 24 липня 2023 року.

SpaceX планує запустити ще близько 30 тисяч супутників Starlink, щоб забезпечити глобальне покриття інтернетом.