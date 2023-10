Перші інтернет-супутники Project Kuiper від Amazon вирушили до космосу

Project Kuiper планує стати конкурентом сервісу Starlink. SpaceX вивела на орбіту майже 5000 супутників і збільшить у майбутньому угрупування у шість разів. Amazon має намір відправити в космос 3200 апаратів протягом шести років, щоб сформувати угруповання, яке зможе забезпечити підключення до Інтернету навіть у віддалених місцях, недоступних традиційним провайдерам.

"Ми провели великі випробування тут, у нашій лабораторії, і високою мірою впевнені в конструкції нашого супутника, але ніщо не замінить випробування на орбіті. Amazon вперше запускає супутники в космос, і ми збираємося дізнатися неймовірну кількість інформації, незалежно від того, як буде проходитиме місія", - сказав Раджив Бадьял, віце-президент Project Kuiper з технологій, у своїй заяві.

Супутники KuiperSat-1 та KuiperSat-2 дозволять компанії провести серію тестів, які додадуть цінні реальні дані до інформації, що вже зібрана в лабораторії. Наземна команда Project Kuiper також отримає можливість спостерігати за роботою мережі, оскільки Protoflight тестуватиме підключення супутників до наземної мережі Kuiper та клієнтських терміналів. Крім того, це стане пробним запуском наступних супутників.

LAUNCH! ULA's Atlas V 501 launches with the Amazon Project Kuiper Protoflight from SLC-41.



