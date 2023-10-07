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Первые интернет-спутники Project Kuiper от Amazon отправились в космос

США, Суббота 07 октября 2023 02:00
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Первые интернет-спутники Project Kuiper от Amazon отправились в космос Фото: Первые спутники Amazon отправились в космос (aboutamazon.com)
Автор: РБК-Украина

Amazon запустила первые интернет-спутники Project Kuiper. Компания надеется, что составит конкуренцию SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео трансляции в YouTube.

Project Kuiper планирует стать конкурентом сервиса Starlink. SpaceX вывела на орбиту почти 5000 спутников и увеличит в будущем группировку в шесть раз. Amazon намерена отправить в космос 3200 аппаратов в течение шести лет, чтобы сформировать группировку, которая сможет обеспечить подключение к Интернету даже в отдаленных местах, недоступных традиционным провайдерам.

"Мы провели обширные испытания здесь, в нашей лаборатории, и в высокой степени уверены в конструкции нашего спутника, но ничто не заменит испытания на орбите. Amazon впервые запускает спутники в космос, и мы собираемся узнать невероятное количество информации, независимо от того, как будет проходить миссия", - сказал Раджив Бадьял, вице-президент Project Kuiper по технологиям, в своем заявлении.

Спутники KuiperSat-1 и KuiperSat-2 позволят компании провести серию тестов, которые добавят ценные реальные данные к информации, уже собранной в лаборатории. Наземная команда Project Kuiper также получит возможность понаблюдать за работой сети, поскольку Protoflight будет тестировать подключение спутников к наземной сети Kuiper и клиентским терминалам. Кроме того, это послужит пробным запуском последующих спутников.

Система Kuiper включает в себя три ключевых элемента: усовершенствованные широкополосные спутники LEO; небольшие доступные клиентские терминалы; и безопасную, устойчивую наземную сеть связи. Миссия Protoflight протестирует все три части, а также команды и системы, которые ими управляют.

“Я горжусь всей командой Project Kuiper за то, что они довели нас до этого момента, и благодарен за их вклад. Тяжелая работа, связанная с созданием новой космической системы с нуля, огромна, но эта команда посвятила себя цели предоставления доступной широкополосной связи тем, кто в ней нуждается”, - сказал Бадьял.

Amazon спроектировала систему Kuiper таким образом, чтобы обеспечить постоянное совершенствование, что дает возможность начать производство спутников параллельно с миссией Protoflight.

"Мы применим полученные в ходе миссии знания для улучшения нашего оборудования, программного обеспечения и инфраструктуры. Наши первые производственные спутники готовятся к запуску в первой половине 2024 года, и мы ожидаем, что к концу 2024 года начнутся бета-тесты с первыми коммерческими заказчиками", - заявили в Amazon.

Конкуренты Amazon

В сентябре 2023 года, компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту 22 миниспутника системы Starlink.

По состоянию на 6 октября 2023 года в космосе находится 926 спутников Starlink. Из них 904 находятся на рабочей орбите, а 22 были выведены на орбиту в рамках последнего запуска, который состоялся 24 июля 2023 года.

SpaceX планирует запустить еще около 30 000 спутников Starlink, чтобы обеспечить глобальное покрытие интернетом.

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