Первые интернет-спутники Project Kuiper от Amazon отправились в космос

Project Kuiper планирует стать конкурентом сервиса Starlink. SpaceX вывела на орбиту почти 5000 спутников и увеличит в будущем группировку в шесть раз. Amazon намерена отправить в космос 3200 аппаратов в течение шести лет, чтобы сформировать группировку, которая сможет обеспечить подключение к Интернету даже в отдаленных местах, недоступных традиционным провайдерам.

"Мы провели обширные испытания здесь, в нашей лаборатории, и в высокой степени уверены в конструкции нашего спутника, но ничто не заменит испытания на орбите. Amazon впервые запускает спутники в космос, и мы собираемся узнать невероятное количество информации, независимо от того, как будет проходить миссия", - сказал Раджив Бадьял, вице-президент Project Kuiper по технологиям, в своем заявлении.

Спутники KuiperSat-1 и KuiperSat-2 позволят компании провести серию тестов, которые добавят ценные реальные данные к информации, уже собранной в лаборатории. Наземная команда Project Kuiper также получит возможность понаблюдать за работой сети, поскольку Protoflight будет тестировать подключение спутников к наземной сети Kuiper и клиентским терминалам. Кроме того, это послужит пробным запуском последующих спутников.

LAUNCH! ULA's Atlas V 501 launches with the Amazon Project Kuiper Protoflight from SLC-41. LIVE: https://t.co/Psx631QjmJ pic.twitter.com/UJCoFj2BbW

Система Kuiper включает в себя три ключевых элемента: усовершенствованные широкополосные спутники LEO; небольшие доступные клиентские терминалы; и безопасную, устойчивую наземную сеть связи. Миссия Protoflight протестирует все три части, а также команды и системы, которые ими управляют.

“Я горжусь всей командой Project Kuiper за то, что они довели нас до этого момента, и благодарен за их вклад. Тяжелая работа, связанная с созданием новой космической системы с нуля, огромна, но эта команда посвятила себя цели предоставления доступной широкополосной связи тем, кто в ней нуждается”, - сказал Бадьял.

MISSION SUCCESS! United Launch Alliance's #AtlasV has launched two prototypes of #Amazon's #ProjectKuiper broadband satellite constellation.



Success #158 for ULA: https://t.co/h9EoQnZI6g pic.twitter.com/nAV9QqjguI