Перші документи дитини: що у списку, та як оформити

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Свідоцтво про народження дитини

Перший документ новонародженої дитини - це свідоцтво про народження. Для його отримання необхідно зареєструвати факт народження дитини протягом місяця з дня пологів.

Під час реєстрації визначають походження дитини - вноситься інформація про батьків дитини та присвоюється прізвище, ім'я та по батькові.

Зауважимо, несвоєчасна без поважної причини реєстрація народження дитини може призвести до накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 153 грн).

Для того щоб отримати свідоцтво про народження необхідно звернутись до відділу ДРАЦС чи ЦНАП за місцем проживання.

Необхідні документи:

заява одного з батьків;

паспорти чи документи, що посвідчують особу обох батьків (одного з них);

медичне свідоцтво про народження;

свідоцтво про шлюб (спільна заява батьків для внесення відомостей про батька).

В Україні ім’я дитини визначається за згодою батьків, однак дитина може мати не більше двох імен. У випадку, якщо у батьків одне прізвище, таке ж буде і дитини. У випадку, якщо у батьків різні прізвища, можна дати дитині будь-яке з них або подвійне.

По батькові присвоюється за власним іменем батька, але якщо батько має подвійне ім’я, то по батькові дитині присвоюється за одним із них.

У випадку, якщо жінка не перебуває у шлюбі, немає спільної заяви батьків або відповідного рішення суду, запис про батька провадиться за прізвищем матері, а ім'я та по батькові дитини записуються за її вказівкою.

Реєстрація місця проживання дитини

Новонароджену дитину необхідно зареєструвати за місцем проживання протягом 3-х місяців з дня реєстрації народження. Місцем проживання дитини до 14 років повинне бути місце проживання її батьків або одного з них. Для реєстрації місця проживання потрібно сплатити адміністративний збір у розмірі 13 грн 60 коп.

У випадку, якщо порушено встановлені строки - за реєстрацію місця народження дитини вам доведеться сплатити штраф.

Зверніться до ЦНАП за місцем проживання. Необхідні документи: заява одного з батьків;

паспорти батьків або документи, що посвідчують особу;

свідоцтво про народження;

квитанція про сплату адміністративного збору;

письмова згода другого з батьків (у разі, якщо батьки зареєстровані за різними адресами).

Реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб

Для підписання декларації з сімейний лікарем чи педіатром, отримання спадщини, оформлення договору купівлі-продажу чи дарування, отримання ID-картки у 14 років, отримання виплати винагород за участь у конкурсах дитині може знадобитися індивідуальний податковий номер.

Як отримати ІПН дитини

Заповніть заявку на отримання комплексної послуги єМалятко. Зверніть увагу! Номер буде внесено до свідоцтва про народження.

Зверніться до Державної податкової служби за місцем проживання. Необхідні документи:

паспорти батьків або документи, що посвідчують особу;

свідоцтво про народження;

форма 1ДР – заява, де міститься інформація про прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження неповнолітньої особи, для якої буде видано ІПН.

Що робити, якщо дитина народилась поза лікарнею