Первые документы ребенка: что в списке и как оформить

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Свидетельство о рождении ребенка

Первый документ новорожденного ребенка – это свидетельство о рождении. Для его получения необходимо зарегистрировать факт рождения ребенка в течение месяца со дня родов.

При регистрации определяют происхождение ребенка - вносится информация о родителях ребенка и присваивается фамилия, имя и отчество.

Заметим, несвоевременная без уважительной причины регистрация рождения ребенка может привести к наложению штрафа от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 153 грн).

Для того чтобы получить свидетельство о рождении, необходимо обратиться в отдел ДРАЦС или ЦНАП по месту жительства.

Необходимые документы:

заявление одного из родителей;

паспорта или документы, удостоверяющие личность обоих родителей (одного из них);

медицинское свидетельство о рождении;

свидетельство о браке (совместное заявление родителей для внесения сведений об отце).

В Украине имя ребенка определяется с согласия родителей, однако ребенок может иметь не более двух имен. В случае, если у родителей одна фамилия, такая же будет и ребенка. В случае, если у родителей разные фамилии, можно дать ребенку любую из них или двойную.

Отчество присваивается по имени отца, но если отец имеет двойное имя, то отчество ребенку присваивается по одному из них.

В случае, если женщина не состоит в браке, нет совместного заявления родителей или соответствующего решения суда, запись об отце производится по фамилии матери, а имя и отчество ребенка записываются по ее указанию.

Регистрация места жительства ребенка

Новорожденного ребенка необходимо зарегистрировать по месту жительства в течение 3-х месяцев со дня регистрации рождения. Местом жительства ребенка до 14 лет должно быть место жительства его родителей или одного из них. Для регистрации места жительства нужно уплатить административный сбор в размере 13 грн. 60 коп.

В случае, если нарушены установленные сроки – за регистрацию места рождения ребенка вам придется уплатить штраф.

Обратитесь в ЦНАП по месту жительства. Необходимые документы: заявление одного из родителей;

паспорта родителей или документы, удостоверяющие личность;

свидетельство о рождении;

квитанция об уплате административного сбора;

письменное согласие второго родителя (в случае, если родители зарегистрированы по разным адресам).

Регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц

Для подписания декларации с семейным врачом или педиатром, получения наследства, оформления договора купли-продажи или дарения, получения ID-карты в 14 лет, получения выплаты вознаграждений за участие в конкурсах ребенку может потребоваться индивидуальный налоговый номер.

Как получить ИНН ребенка

Заполните заявку на получение комплексной услуги естьМалютка. Обратите внимание! Номер будет внесен в свидетельство о рождении.

Обратитесь в Государственную налоговую службу по месту жительства. Необходимые документы:

паспорта родителей или документы, удостоверяющие личность;

свидетельство о рождении;

форма 1ДР – заявление, где содержится информация о фамилии, имени и отчестве, дате и месте рождения несовершеннолетнего лица, для которого будет выдана ИНН.

Что делать, если ребенок родился вне больницы