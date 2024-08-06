RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Первые документы ребенка: что в списке и как оформить

Иллюстративное фото: украинцам напомнили, какие документы должны иметь дети с рождения (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Свидетельство о рождении – первый документ, который ребенок получает в своей жизни. Однако родителям следует знать еще о ряде необходимых документов.

Подробно о том, какие документы необходимы детям с рождения - читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: портал "Действие", сайт Кабинета министров.

Содержание

Свидетельство о рождении ребенка

Первый документ новорожденного ребенка – это свидетельство о рождении. Для его получения необходимо зарегистрировать факт рождения ребенка в течение месяца со дня родов.

При регистрации определяют происхождение ребенка - вносится информация о родителях ребенка и присваивается фамилия, имя и отчество.

Заметим, несвоевременная без уважительной причины регистрация рождения ребенка может привести к наложению штрафа от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 153 грн).

Для того чтобы получить свидетельство о рождении, необходимо обратиться в отдел ДРАЦС или ЦНАП по месту жительства.

Необходимые документы:

  • заявление одного из родителей;
  • паспорта или документы, удостоверяющие личность обоих родителей (одного из них);
  • медицинское свидетельство о рождении;
  • свидетельство о браке (совместное заявление родителей для внесения сведений об отце).

В Украине имя ребенка определяется с согласия родителей, однако ребенок может иметь не более двух имен. В случае, если у родителей одна фамилия, такая же будет и ребенка. В случае, если у родителей разные фамилии, можно дать ребенку любую из них или двойную.

Отчество присваивается по имени отца, но если отец имеет двойное имя, то отчество ребенку присваивается по одному из них.

В случае, если женщина не состоит в браке, нет совместного заявления родителей или соответствующего решения суда, запись об отце производится по фамилии матери, а имя и отчество ребенка записываются по ее указанию.

Регистрация места жительства ребенка

Новорожденного ребенка необходимо зарегистрировать по месту жительства в течение 3-х месяцев со дня регистрации рождения. Местом жительства ребенка до 14 лет должно быть место жительства его родителей или одного из них. Для регистрации места жительства нужно уплатить административный сбор в размере 13 грн. 60 коп.

В случае, если нарушены установленные сроки – за регистрацию места рождения ребенка вам придется уплатить штраф.

Обратитесь в ЦНАП по месту жительства. Необходимые документы:

  • заявление одного из родителей;
  • паспорта родителей или документы, удостоверяющие личность;
  • свидетельство о рождении;
  • квитанция об уплате административного сбора;
  • письменное согласие второго родителя (в случае, если родители зарегистрированы по разным адресам).

Регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц

Для подписания декларации с семейным врачом или педиатром, получения наследства, оформления договора купли-продажи или дарения, получения ID-карты в 14 лет, получения выплаты вознаграждений за участие в конкурсах ребенку может потребоваться индивидуальный налоговый номер.

Как получить ИНН ребенка

Заполните заявку на получение комплексной услуги естьМалютка. Обратите внимание! Номер будет внесен в свидетельство о рождении.

Обратитесь в Государственную налоговую службу по месту жительства. Необходимые документы:

  • паспорта родителей или документы, удостоверяющие личность;
  • свидетельство о рождении;
  • форма 1ДР – заявление, где содержится информация о фамилии, имени и отчестве, дате и месте рождения несовершеннолетнего лица, для которого будет выдана ИНН.

Что делать, если ребенок родился вне больницы

Бывают случаи, когда ребенок родился не в роддоме - дома или в автомобиле, самолете, в отдаленной местности и т.д. В таком случае необходимо заявить о ее рождении в течение 7 дней и получить справку о рождении.

Установление факта рождения женщиной ребенка вне медицинского учреждения осуществляется медицинской консультационной комиссией.

  • в течение 7 дней с момента родов следует обратиться к врачу. Гинеколог должен зафиксировать послеродовой период женщины, а педиатр осмотреть новорожденного малыша.
  • нужно получить Справку №1 и Справку №2 у заведующих отделением гинекологии и педиатрии медицинского учреждения, где проходил осмотр мамы и ребенка.

Если по определенным причинам у родителей нет выводов врачей, нужно провести ДНК-экспертизу. Она подтвердит, что именно эта женщина и мужчина родители новорожденного ребенка.

  • нужно подать заявление в произвольной форме в Департамент здравоохранения города или области, где размещена медицинская консультационная комиссия.

Текст заявления может быть следующим: "Моя жена/дочь родила живого ребенка мужского (женского) пола, дата и время рождения, адрес. Подпись и дата составления заявления".

К заявлению нужно добавить копию паспортов родителей, Справку №1 и Справку №2 (или результаты ДНК-экспертизы), а также другие документы при наличии (обменную карту беременной, выписку из медицинской карты по форме соответственно № 113/о или 027/о, результаты анализов и УЗИ, фото родителей с ребенком сразу после родов и т.д.).

  • в течение 10 рабочих дней медицинская консультационная комиссия даст вывод, подтверждающий, что эта женщина - мать этого ребенка, рожденного вне медицинского учреждения.

  • копию выводу следует предоставить педиатру. Врач выдаст справку №103-1/о, которая необходима для государственной регистрации рождения.

  • чтобы зарегистрировать рождение и получить свидетельство, нужно подать в отдел ДРАЦС заключение медицинской консультационной комиссии, справку №103-1/о, паспорта родителей. Сделать это нужно в течение 30 дней со дня рождения ребенка.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что после окончания отпуска по беременности и родам родители имеют право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также в Украине декретный отпуск может оформить любая женщина. Для этого необходимо иметь листок нетрудоспособности (больничный).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДияДетиРождение ребенка