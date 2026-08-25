Перші 28 південнокорейських танків K2 прибули до Польщі: коли чекати на місцеві K2PL

До Польщі прибула перша партія з 28 танків K2, замовлених за другою виконавчою угодою з Південною Кореєю, підписаною 1 серпня 2025 року. Загальна кількість танків цього типу в польській армії вже сягнула 208 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис віцепрем'єр-міністра і міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в соцмережі X та Defence24.pl.
Нова партія з 28 машин стала частиною другої виконавчої угоди на постачання 180 танків K2, підписаної рік тому. Одночасно з цим завершилися поставки 180 танків K2GF за першою виконавчою угодою.
Таким чином загальна кількість корейських танків цього типу в польській армії зросла до 208 одиниць. Цього року має розпочатися постачання ще 116 K2GF за другим контрактом, після чого Польща матиме 296 машин цієї версії.
Програма також передбачає перехід на локалізовану версію K2PL: до кінця десятиліття Польща має отримати 64 такі танки та 81 машину підтримки на їхній базі. З 64 танків K2PL три вироблять у Південній Кореї на потужностях Hyundai Rotem. Решту 61 - на заводі Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A., постачання заплановане на 2028–2030 роки.
Танки K2GF з другого контракту (116 машин) надійдуть у 2026–2027 роках.
У межах другої угоди в Польщі також вироблятимуть машини підтримки: 31 машину технічного забезпечення, 25 інженерних танків-саперів та 25 самохідних мостів.
Крім того, угода передбачає створення в Польщі потужностей для обслуговування й ремонту рівнів 1–4 для K2GF та 1–3 для K2PL - компетенції для четвертого рівня ремонту локалізованих танків почнуть формувати після розробки відповідної документації.
Танкова програма стала однією з ключових складових масштабного переозброєння польської армії, яке Польща супроводжує й активною підтримкою України: у липні 2026 року польський міністр оборони розкрив деталі військової допомоги Києву, включно з переданими танками Leopard та ракетами для систем Patriot.
Паралельно Варшава веде переговори про участь у виробництві ракет Patriot - за словами польської сторони, українські фахівці зможуть долучитися до випуску ракет для найважливіших систем ППО вже цього року.