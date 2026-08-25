Перші 28 південнокорейських танків K2 прибули до Польщі: коли чекати на місцеві K2PL
До Польщі прибула перша партія з 28 танків K2, замовлених за другою виконавчою угодою з Південною Кореєю, підписаною 1 серпня 2025 року. Загальна кількість танків цього типу в польській армії вже сягнула 208 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис віцепрем'єр-міністра і міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в соцмережі X та Defence24.pl.
Скільки танків K2 вже отримала Польща
Нова партія з 28 машин стала частиною другої виконавчої угоди на постачання 180 танків K2, підписаної рік тому. Одночасно з цим завершилися поставки 180 танків K2GF за першою виконавчою угодою.
Таким чином загальна кількість корейських танків цього типу в польській армії зросла до 208 одиниць. Цього року має розпочатися постачання ще 116 K2GF за другим контрактом, після чого Польща матиме 296 машин цієї версії.
Коли Польща отримає K2PL і хто їх вироблятиме
Програма також передбачає перехід на локалізовану версію K2PL: до кінця десятиліття Польща має отримати 64 такі танки та 81 машину підтримки на їхній базі. З 64 танків K2PL три вироблять у Південній Кореї на потужностях Hyundai Rotem. Решту 61 - на заводі Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A., постачання заплановане на 2028–2030 роки.
Танки K2GF з другого контракту (116 машин) надійдуть у 2026–2027 роках.
У межах другої угоди в Польщі також вироблятимуть машини підтримки: 31 машину технічного забезпечення, 25 інженерних танків-саперів та 25 самохідних мостів.
Крім того, угода передбачає створення в Польщі потужностей для обслуговування й ремонту рівнів 1–4 для K2GF та 1–3 для K2PL - компетенції для четвертого рівня ремонту локалізованих танків почнуть формувати після розробки відповідної документації.
Танкова програма стала однією з ключових складових масштабного переозброєння польської армії, яке Польща супроводжує й активною підтримкою України: у липні 2026 року польський міністр оборони розкрив деталі військової допомоги Києву, включно з переданими танками Leopard та ракетами для систем Patriot.
Паралельно Варшава веде переговори про участь у виробництві ракет Patriot - за словами польської сторони, українські фахівці зможуть долучитися до випуску ракет для найважливіших систем ППО вже цього року.