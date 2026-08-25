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Первые 28 южнокорейских танков K2 прибыли в Польшу: когда ждать местных K2PL

10:55 25.08.2026 Вт
2 мин
Сколько танков K2 получит Польша, и когда в стране начнется производство K2PL?
aimg Лев Шевченко
Первые 28 южнокорейских танков K2 прибыли в Польшу: когда ждать местных K2PL Фото: отгрузка танка K2 (сообщение Владислава Косиняка-Камиша в X)
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В Польшу прибыла первая партия из 28 танков K2, заказанных по второму исполнительному соглашению с Южной Кореей, подписанным 1 августа 2025 года. Общее количество танков этого типа в польской армии уже достигло 208 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша в соцсети X и Defence24.pl.

Сколько танков K2 уже получила Польша

Новая партия из 28 машин стала частью второго исполнительного соглашения на поставку 180 танков K2, подписанного год назад. Одновременно с этим завершились поставки 180 танков K2GF по первому исполнительному соглашению.

Таким образом, общее количество корейских танков этого типа в польской армии возросло до 208 единиц. В этом году должны начаться поставки еще 116 K2GF по второму контракту, после чего у Польши будет 296 машин этой версии.

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Когда Польша получит K2PL и кто будет их производить

Программа также предусматривает переход на локализованную версию K2PL: к концу десятилетия Польша должна получить 64 таких танка и 81 машину поддержки на их базе. Из 64 танков K2PL три произведут в Южной Корее на мощностях Hyundai Rotem. Остальные 61 – на заводе Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy SA, поставки запланированы на 2028–2030 годы.

Танки K2GF по второму контракту (116 машин) поступят в 2026-2027 годах.

В рамках второго соглашения в Польше также будут производиться машины поддержки: 31 машина технического обеспечения, 25 инженерных танков-саперов и 25 самоходных мостов.

Кроме того, соглашение предусматривает создание в Польше мощностей по обслуживанию и ремонту уровней 1–4 для K2GF и 1–3 для K2PL – компетенции для четвертого уровня ремонта локализованных танков начнут формировать после разработки соответствующей документации.

Танковая программа стала одной из ключевых составляющих масштабного перевооружения польской армии, сопровождаемого Польшей и активной поддержкой Украины: в июле 2026 года польский министр обороны раскрыл детали военной помощи Киеву, включая переданные танки Leopard и ракеты для систем Patriot.

Параллельно Варшава ведет переговоры об участии в производстве ракет Patriot – по словам польской стороны, украинские специалисты смогут присоединиться к выпуску ракет для важнейших систем ПВО уже в этом году.

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