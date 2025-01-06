Перше "золото" 2025 року: хокеїсти США з неймовірним камбеком виграли чемпіонат світу

Молодіжний чемпіонат світу (U-20), фінал

США – Фінляндія – 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Збірна Фінляндії завершила на свою користь перший період (2:1). А у другому – закинула третю шайбу. Така перевага давала велику надію на загальний успіх.

Проте наприкінці другого періоду збірна США відзначилася двічі завдяки точним кидкам Брендона Свободи та Коула Хатсона. Третій період пройшов без закинутих шайб, а в овертаймі героєм американської збірної став Тедді Стіга, який приніс титул своїй команді.

Для збірної США ця перемога на молодіжному чемпіонаті світу стала другою поспіль. У минулому році "зірково-смугасті" перемогли в фіналі Швецію. А загалом це сьомий титул молодих хокеїстів США в історії.

Цікавий факт: жодна х європейських команд не може завоювати "золото" молодіжного ЧС з 2019 року. Тоді у канадському Ванкувері тріумфували фіни. А з того часу по три титули здобули збірні Канади та США.

Молодіжний ЧС з хокею: що відомо

Світовий турнір серед гравців до 20 років проводиться з 1974-го. Перші три форуми носили неофіційний характер. А з 1977-го – відбуваються під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

Найбільшу кількість чемпіонських титулів має Канада – 13. Вісім разів першість вигравала збірна СРСР, сім перемог на рахунку американців.

Молодіжна збірна України чотири рази грала на ЧС у компанії найсильніших – у 1995, 1996, 2000 та 2004 роках. Найкращий результат був у рік дебюту – 8-ме місце.