Збірна України з санного спорту здобула історичну медаль

На Кубку світу з санного спорту збірна України здобула історичну медаль. Українські санкарі завоювали "бронзу" змішаної естафети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне спорт " і Telegram НОК України .

Впродовж 4 та 5 січня в латвійському місті Сігулда відбувалися змагання з санного спорту в межах чергового етапу Кубка світу.

Українська команда у складі Юліанни Туницької, Ігоря Гоя, Назарія Качмара, Андрія Мандзія, Олени Стецьків та Олександри Мох здобула третє місце у змішаній естафеті з санного спорту. Наші спортсмени поступилися лише командам Німеччини та Австрії, які посіли перше та друге місця відповідно.

Збірна України також залишила позаду команди Польщі, Латвії, Італії та США, що допустили помилок і не змогли дістатися до фінішу.

Збірна України у змаганнях з санного спорту (fil-luge.org)

Які результати

За результатами змагання, топ-5 виглядає таким чином:

Німеччина - 185 очок;

Австрія - 185;

Україна - 120;

Італія - 70;

Латвія - 60;

Що означає "бронза" для збірної України у естафеті Кубка світу

У НОК України зазначили, що досягнення стало історичним для українського санного спорту. Зокрема: