Перше засідання на рівні топ-дипломатів. Що відомо про Раду Україна-НАТО

Сьогодні в Брюсселі проходить засідання Ради Україна-НАТО. Це перша така зустріч на рівні міністрів закордонних справ, де разом з головою МЗС Дмитром Кулебою союзники обговорять рекомендації щодо реформ, які Києву треба провести для членства.
Все, що відомо про зустріч Ради Україна-НАТО на цю мить - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: офіційна сторінка НАТО, прес-служба МЗС України, заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга та глави МЗС Дмитра Кулеби.
Зауважимо, що перше засідання Ради Україна-НАТО проходило цього літа під час саміту у Вільнюсі. Тоді й було створено такий формат, який замінив Комісію Україна-НАТО та дав Києву ширший спектр можливостей.
З того часу і до сьогодні Рада збиралася двічі, а саме на рівні послів у липні та згодом у жовтні. Такий новий формат співпраці підвищив статус відносин України та Альянсу та дозволив їй ініціювати зустрічі, а також відчинив двері для нових сфер співробітництва.
Сьогодні ж таке засідання проходить на рівні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО та за участі українського глави МЗС Дмитра Кулеби. Тобто це перший формат цього засідання на високому рівні.
Близько 10:20 зустріч офіційно розпочалася. ЇЇ відкрив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
"Ми раді вітати вас на першій зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Ми непохитно підтримуємо Україну і ми впевнені, що в один день вона буде сидіти за столом як повноправний член Альянсу", - сказав Столтенберг та оголосив, що засідання є закритим для преси.
Очікується, на засіданні буде узгоджено рекомендації щодо реформ, які Україні необхідно провести для членства в НАТО.
Також напередодні Київ схвалив проєкт плану реформ для вступу України в НАТО й Україна має представити його на засіданні.
Як вказано в прес-службі МЗС, метою візиту Кулеби на цю зустріч буде:
Також Кулеба поінформує союзників щодо актуальної ситуації на фронті та першочергових військових потреб України, обговорить адаптовану Річну національну програму на 2024 рік у світлі підготовки до Вашингтонського саміту НАТО.
Крім того, український міністр проведе в Брюсселі низку двосторонніх зустрічей, зокрема із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та з міністрами закордонних справ держав-членів Альянсу.
Перед початком першого засідання у штаб-квартирі НАТО глава МЗС України та генсек НАТО вже зробили перші заяви. Коротко наводимо ключові з них.
Кулеба:
Столтенберг:
Нагадаємо, що країни-члени НАТО, під час літнього саміту у Вільнюсі, погодились, що Україна зможе вступити до Альянсу без плану дій щодо членства (ПДЧ). Втім тоді Київ очікував отримати запрошення на вступ до НАТО, але досі цього не сталося.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови". Крім того, він виключив членство України поки вона перебуває в стані війни.
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