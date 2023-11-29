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Кулеба відреагував на пропозиції віддати частину України в обмін на членство в НАТО

Україна, Середа 29 листопада 2023 10:22
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Кулеба відреагував на пропозиції віддати частину України в обмін на членство в НАТО Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Ті, хто пропонує Україні піти на територіальні поступки в обмін на членство в НАТО, мають спочатку так вчинити зі своїми територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі НАТО у рамках засідання Ради Україна-НАТО.

"Нехай ці люди запропонують урядам своїх країн віддати території, віддати людей. І якщо ті країни на це погодяться, то я готовий вислухати їх аргументи", - сказав він.

За словами Кулеби, чомусь завжди легше радити іншим здатися і йти на поступки.

"Але, перш ніж радити, нехай спершу самі так вчинять", - запропонував голова МЗС.

Рада Україна-НАТО

Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Зокрема, на зустрічі глави МЗС країн НАТО 28-29 листопада дадуть рекомендації Україні щодо вступу до Альянсу. У цьому засіданні візьме участь і державний секретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, у липні 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв про те, що поки що немає ясності щодо умов майбутнього членства України в НАТО. Які вони і ким мають бути сформульовані - невідомо.

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НАТО МЗС України Російська Федерація Дмитро Кулеба
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