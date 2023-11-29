Українські війська де-факто стають армією НАТО, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час спілкування з журналістами перед засіданням Ради Україна-НАТО у Брюсселі.

"Хотів би підкреслити те, що ви (мова йде про генсека НАТО Єнса Столтенберга з ред.) щойно сказали. Перемога України в інтересах не тільки самої України, а й усього Північноатлантичного альянсу", - сказав Кулеба.

На його думку, захищати Європу без України - це "невдячна справа".

"Особливо через те, що у нас найпотужніша зараз армія в Європі. Ми підвищуємо нашу взаємосумісність з НАТО. Ми значною мірою де-факто стаємо армією НАТО з огляду щодо наших спроможностей та принципів керування", - зазначив міністр.

Вік акцентував, що сьогодні відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ..

"І це, напевно, найбільша різниця над тим, що було і є зараз. Якщо порівняти Комісію Україна-НАТО та Раду Україна-НАТО", - додав Кулеба.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Перша зустріч міністрів закордонних справ Ради НАТО - Україна проходить 28-29 листопада. У ній також візьме участь державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, глави МЗС країн НАТО на зустрічі дадуть рекомендації Україні щодо проведення реформ для вступу до Альянсу.