ua en ru
Пт, 24 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Первое в этом году. "Укрпочта" открыла отделение в прифронтовом регионе

Пятница 24 января 2025 11:38
UA EN RU
Первое в этом году. "Укрпочта" открыла отделение в прифронтовом регионе "Укрпочта" открыла отделение в прифронтовом регионе (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)
Автор: Ирина Костенко

"Укрпочта" открыла первое отделение в 2025 году. Оно расположено в прифронтовом регионе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в Facebook.

О каком отделении "Укрпочты" идет речь

По мнению Смилянского, открытие первого отделения "Укрпочты" в 2025 году в прифронтовом регионе является очень символичным.

"Нет, это не Суджа (пока), однако неподалеку - село Краснополье на Сумщине", - уточнил он.

Первое в этом году. &quot;Укрпочта&quot; открыла отделение в прифронтовом регионе

Отделение "Укрпочты" в Сумской области (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

Глава компании рассказал, что благодаря установке современного отделения контейнерного типа "Укрпочта" быстро возобновила работу после того, как враг уничтожил отделение.

Первое в этом году. &quot;Укрпочта&quot; открыла отделение в прифронтовом регионе

Уничтоженное врагом отделение (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

"Спасибо всей команде Сумщины и нашим партнерам за оперативную работу", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что "главная благодарность и драйв двигаться дальше" идет не от него, а от клиентов, которые знают, что "Укрпочта" была с ними с первых дней полномасштабного вторжения РФ:

  • и в Сумской области;
  • и в Донецкой области;
  • и в Херсонской области;
  • и в Харьковской области;
  • и в Запорожье.

Первое в этом году. &quot;Укрпочта&quot; открыла отделение в прифронтовом регионе

Отзывы клиентов "Укрпочты" (инфографика: facebook.com/ukrposhtaceo)

"Такие отзывы мотивируют. Конечно, мы будем рядом и в дальнейшем. И это не просто слова, а слова, которые усилены делами", - подчеркнул Смилянский.

В завершение он призвал украинцев следить "за важными новостями для прифронтовых регионов уже завтра".

"А я благодарю еще раз всю нашу команду за работу и запал", - подытожил гендиректор компании.

Первое в этом году. &quot;Укрпочта&quot; открыла отделение в прифронтовом регионе

Публикация Смилянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрпочта" стала партнером популярного китайского маркетплейса.

Читайте также, в каких городах и когда "Укрпочта" планирует установить первые почтоматы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Игорь Смелянский посилки послуги Укрпочта
NEWS
Пожар в многоэтажке в Глевахе, воронка под Львовом: все о последствиях налета "Шахедов"
Пожар в многоэтажке в Глевахе, воронка под Львовом: все о последствиях налета "Шахедов"
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ