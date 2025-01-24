Первое в этом году. "Укрпочта" открыла отделение в прифронтовом регионе

"Укрпочта" открыла первое отделение в 2025 году. Оно расположено в прифронтовом регионе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в Facebook.

О каком отделении "Укрпочты" идет речь

По мнению Смилянского, открытие первого отделения "Укрпочты" в 2025 году в прифронтовом регионе является очень символичным.

"Нет, это не Суджа (пока), однако неподалеку - село Краснополье на Сумщине", - уточнил он.

Отделение "Укрпочты" в Сумской области (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

Глава компании рассказал, что благодаря установке современного отделения контейнерного типа "Укрпочта" быстро возобновила работу после того, как враг уничтожил отделение.

Уничтоженное врагом отделение (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

"Спасибо всей команде Сумщины и нашим партнерам за оперативную работу", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что "главная благодарность и драйв двигаться дальше" идет не от него, а от клиентов, которые знают, что "Укрпочта" была с ними с первых дней полномасштабного вторжения РФ:

и в Сумской области;

и в Донецкой области;

и в Херсонской области;

и в Харьковской области;

и в Запорожье.

Отзывы клиентов "Укрпочты" (инфографика: facebook.com/ukrposhtaceo)

"Такие отзывы мотивируют. Конечно, мы будем рядом и в дальнейшем. И это не просто слова, а слова, которые усилены делами", - подчеркнул Смилянский.

В завершение он призвал украинцев следить "за важными новостями для прифронтовых регионов уже завтра".

"А я благодарю еще раз всю нашу команду за работу и запал", - подытожил гендиректор компании.

Публикация Смилянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)