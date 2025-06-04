Перше тренування "синьо-жовтих" у Торонто: хто готується до матчу з Канадою (фото)

Збірна України, яка вчора прибула до Торонто для участі в міжнародному товариському турнірі Canadian Shield, провела перше тренування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Повідомляється, що у всі неігрові дні "синьо-жовті" під керівництвом тренерського штабу Сергія Реброва працюватимуть у режимі одноденних занять.
У команді немає незапланованих втрат. Після прибуття до Північної Америки всі футболісти готуються до матчів у загальній групі.
Нагадаємо, що до Канади у складі національної команди прибули 24 футболісти.
Склад збірної України:
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападник:
Футболісти збірної України на тренуванні (фото: УАФ)
У турнірі Canadian Shield візьмуть участь чотири збірні: Україна, Канада, Кот-д'Івуар та Нова Зеландія.
Загалом буде проведено чотири поєдинки Кожна команда зіграє лише з двома суперниками.
Матчі збірної України (за київським часом)
Турнірна система передбачає нарахування 3-х очок за перемогу в основний час та 2-х – у серії післяматчевих пенальті. Відповідно, за поразку по пенальті команда отримає 1 бал, а в основний час – 0.
У кожному матчі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час, одразу пробиватимуться пенальті. Чемпіоном стане команда, яка набере найбільше очок за підсумками всіх зустрічей.
Прямі трансляції матчів "синьо-жовтих" у Канаді будуть доступні на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.
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