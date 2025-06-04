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Первая тренировка "сине-желтых" в Торонто: кто готовится к матчу с Канадой (фото)

Фото: Сборная в Канаде пока работает в облегченном режиме (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины, которая вчера прибыла в Торонто для участия в международном товарищеском турнире Canadian Shield, провела первую тренировку.

План подготовки от Реброва

Сообщается, что во все неигровые дни "сине-желтые" под руководством тренерского штаба Сергея Реброва будут работать в режиме однодневных занятий.

В команде нет незапланированных потерь. По прибытии в Северную Америку все футболисты готовятся к матчам в общей группе.

Напомним, что в Канаду в составе национальной команды прибыли 24 футболиста.

Состав сборной Украины:

Вратари:

  • Андрей Лунин ("Реал", Испания)
  • Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
  • Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

  • Николай Матвиенко ("Шахтер")
  • Валерий Бондарь ("Шахтер")
  • Александр Тымчик ("Динамо")
  • Богдан Михайличенко ("Полесье")
  • Александр Мартынюк ("Александрия")
  • Илья Забарный ("Борнмут", Англия)
  • Максим Таловеров ("Плимут", Англия)
  • Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США)

Полузащитники:

  • Николай Шапаренко ("Динамо")
  • Николай Михайленко ("Динамо")
  • Александр Пихаленок ("Динамо")
  • Владислав Кабаев ("Динамо")
  • Георгий Судаков ("Шахтер")
  • Егор Назарина ("Шахтер")
  • Артем Бондаренко ("Шахтер")
  • Алексей Гуцуляк ("Полесье")
  • Иван Калюжный ("Александрия")
  • Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
  • Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
  • Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Нападающий:

  • Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Футболисты сборной Украины на тренировке (фото: УАФ)

Расписание матчей "сине-желтых" и где смотреть

В турнире Canadian Shield примут участие четыре сборные: Украина, Канада, Кот-д'Ивуар и Новая Зеландия.

Всего будет проведено четыре поединка Каждая команда сыграет только с двумя соперниками.

Матчи сборной Украины (по киевскому времени)

  • 7 июня, 22:30, Канада - Украина
  • 10 июня, 00:00, Новая Зеландия - Украина

Турнирная система предусматривает начисление 3-х очков за победу в основное время и 2-х - в серии послематчевых пенальти. Соответственно, за поражение по пенальти команда получит 1 балл, а в основное время - 0.

В каждом матче будет определен победитель: в случае ничьей в основное время, сразу будут пробиваться пенальти. Чемпионом станет команда, которая наберет больше всего очков по итогам всех встреч.

Прямые трансляции матчей "сине-желтых" в Канаде будут доступны на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

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ФутболСборная УкраиныСергей Ребров