Роналду в битвах за черговий трофей: розклад та де дивитися фінальний турнір Ліги націй

З 4 до 8 червня 2025 року в Німеччині відбудеться фінальна стадія Ліги націй УЄФА-2024/25. За трофей поборються чотири збірні: Німеччина, Португалія, Іспанія та Франція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Хто зіграє в півфіналі

У першому півфінальному поєдинку, 4 червня в Мюнхені зустрінуться Португалія та Німеччина.

Португалія у своїй групі посіла перше місце, випередивши Хорватію, Шотландію та Польщу. А у чвертьфіналі пройшла Данію – 0:1, 5:2. До заявки команди на фінал потрапив лідер і головна зірка команди – Кріштіану Роналду.

Німеччина також виграла свою групу, залишивши позаду Нідерланди, Угорщину та Боснію. А у чвертьфіналі пройшла Італію – 2:1 і 3:3.

Другий півфінал, що пройде 5 червня в Штутгарті, стане повторенням поєдинку аналогічної стадії на Євро-2024: Іспанія – Франція. Тоді перемогу здобула Іспанія (2:1), а зірковий француз Кіліан Мбаппе залишив поле без результативних дій.

Іспанці, які є чинними володарями трофею, в поточному розіграші турніру виграли свою групу, де конкурували з Данією, Сербією та Швейцарією. А в чвертьфіналі лише в серії пенальті здолали Нідерланди (2:2, 3:3, пенальті – 5:4).

Франція також пройшла у вирішальну стадію по лезу бритви. Після перемоги в групі, де команда грала з Італією, Бельгією та Ізраїлем, "триколірні" ледь не вилетіли на першій стадії плей-офф. Втім, програвши на виїзді Хорватії (0:2), команда Дідьє Дешама змогла взяти реванш вдома з таким ж рахунком, а потім перевершила суперника в серії пенальті.

Ще один фінал на "Альянц Арені"

Фінал турніру пройде 8 червня на "Альянц Арені" в Мюнхені, де зовсім недавно відбувся головний матч Ліги чемпіонів.

Цього ж дня у Штутгарті команди, що програють у півфіналі, визначать володаря бронзових нагород.

Ліга націй, фінальний етап, розклад матчів

Півфінал

Середа, 4 червня

22:00, Німеччина – Португалія

Четвер, 5 червня

22:00, Іспанія – Франція

Неділя, 8 червня

16:00, матч за 3-тє місце

22:00, фінал

Де дивитися Лігу націй

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