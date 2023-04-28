Перше рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16 за США, - Кулеба

"Ми всі розуміємо, що F-16 - це американська технологія. Тому процес має початися зі згоди з боку США. Я не маю сумнівів, що від них буде це рішення, бо логіка цієї війни цього вимагає", - сказав Кулеба.

За його словами, "навіть в цьому колі є країни, які підтримують нашу ідею про F-16 і висловлюють свою готовність розглянути це питання".