Первое решение по передаче Украине истребителей F-16 за США, - Кулеба

Процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны Соединенных Штатов, ведь эти самолеты - американская технология.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время пресс-конференции в Одессе.
"Мы все понимаем, что F-16 - это американская технология. Поэтому процесс должен начаться с согласия со стороны США. Я не сомневаюсь, что от них будет это решение, потому что логика этой войны этого требует", - сказал Кулеба.
По его словам, "даже в этом круге есть страны, которые поддерживают нашу идею о F-16 и выражают свою готовность рассмотреть этот вопрос".
Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ускорить начало тренировок на истребителях F-16. По его словам, учения ускорят передачу истребителей Украине. Для того чтобы сбросить Россию с неба, нашей стране нужны не только ПВО, но и боевая авиация.
Также Кулеба заявлял, что предоставление Украине современной боевой авиации, в частности F-16, станет лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европейского континента. Это решение должно быть принято партнерами как можно быстрее.
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