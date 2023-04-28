Первое решение по передаче Украине истребителей F-16 за США, - Кулеба

"Мы все понимаем, что F-16 - это американская технология. Поэтому процесс должен начаться с согласия со стороны США. Я не сомневаюсь, что от них будет это решение, потому что логика этой войны этого требует", - сказал Кулеба.

По его словам, "даже в этом круге есть страны, которые поддерживают нашу идею о F-16 и выражают свою готовность рассмотреть этот вопрос".