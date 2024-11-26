UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Перше правило в автомобілі. Водіям нагадали, як не отримати штраф "на рівному місці"

За їзду без паска безпеки можуть виписати штраф (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Патрульна поліція Києва нагадала водіям про безпечне керування транспортними засобами та покарання за їзду без паска безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронів у Facebook.

Штраф за їзду без паска безпеки в Україні

"Перше правило в автомобілі - перед початком руху пристібатися ременем безпеки", - наголосили у Патрульній поліції Києва.

Зазначається, що основним призначенням пристебнутого ременя безпеки є захист водія та пасажирів від серйозних травмувань під час ДТП.

"Ремені безпеки надійно фіксують водія та пасажирів у сидіннях автівок", - уточнили правоохоронці.

Згідно з частиною 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення правил користування ременями безпеки тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, станом на сьогодні за таке порушення передбачено штраф у розмірі 510 грн.

"Будьте відповідальними учасниками дорожнього руху та пристібайтеся пасками безпеки", - підсумували в поліції.

Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи може ігнорування ременя безпеки призвести до кримінального покарання.

Читайте також, чи можна їздити з непристебнутим паском безпеки в таксі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліціяАвтомобільний рухШтрафиВодінняВодії