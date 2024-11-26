Перше правило в автомобілі. Водіям нагадали, як не отримати штраф "на рівному місці"
Патрульна поліція Києва нагадала водіям про безпечне керування транспортними засобами та покарання за їзду без паска безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронів у Facebook.
Штраф за їзду без паска безпеки в Україні
"Перше правило в автомобілі - перед початком руху пристібатися ременем безпеки", - наголосили у Патрульній поліції Києва.
Зазначається, що основним призначенням пристебнутого ременя безпеки є захист водія та пасажирів від серйозних травмувань під час ДТП.
"Ремені безпеки надійно фіксують водія та пасажирів у сидіннях автівок", - уточнили правоохоронці.
Згідно з частиною 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення правил користування ременями безпеки тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Отже, станом на сьогодні за таке порушення передбачено штраф у розмірі 510 грн.
"Будьте відповідальними учасниками дорожнього руху та пристібайтеся пасками безпеки", - підсумували в поліції.
Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи може ігнорування ременя безпеки призвести до кримінального покарання.
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