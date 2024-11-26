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Перше правило в автомобілі. Водіям нагадали, як не отримати штраф "на рівному місці"

Вівторок 26 листопада 2024 06:20
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Перше правило в автомобілі. Водіям нагадали, як не отримати штраф "на рівному місці" За їзду без паска безпеки можуть виписати штраф (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Патрульна поліція Києва нагадала водіям про безпечне керування транспортними засобами та покарання за їзду без паска безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронів у Facebook.

Штраф за їзду без паска безпеки в Україні

"Перше правило в автомобілі - перед початком руху пристібатися ременем безпеки", - наголосили у Патрульній поліції Києва.

Зазначається, що основним призначенням пристебнутого ременя безпеки є захист водія та пасажирів від серйозних травмувань під час ДТП.

"Ремені безпеки надійно фіксують водія та пасажирів у сидіннях автівок", - уточнили правоохоронці.

Згідно з частиною 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення правил користування ременями безпеки тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, станом на сьогодні за таке порушення передбачено штраф у розмірі 510 грн.

"Будьте відповідальними учасниками дорожнього руху та пристібайтеся пасками безпеки", - підсумували в поліції.

Перше правило в автомобілі. Водіям нагадали, як не отримати штраф &quot;на рівному місці&quot;Перше правило в автомобілі. Водіям нагадали, як не отримати штраф &quot;на рівному місці&quot;

Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи може ігнорування ременя безпеки призвести до кримінального покарання.

Читайте також, чи можна їздити з непристебнутим паском безпеки в таксі.

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