Первое правило в автомобиле. Водителям напомнили, как не получить штраф "на ровном месте"

За езду без ремня безопасности могут выписать штраф (фото: freepik.com)

Патрульная полиция Киева напомнила водителям о безопасном управлении транспортными средствами и наказании за езду без ремня безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов в Facebook.