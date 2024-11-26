Первое правило в автомобиле. Водителям напомнили, как не получить штраф "на ровном месте"
Патрульная полиция Киева напомнила водителям о безопасном управлении транспортными средствами и наказании за езду без ремня безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов в Facebook.
Штраф за езду без ремня безопасности в Украине
"Первое правило в автомобиле - перед началом движения пристегиваться ремнем безопасности", - подчеркнули в Патрульной полиции Киева.
Отмечается, что основным предназначением пристегнутого ремня безопасности является защита водителя и пассажиров от серьезных травм во время ДТП.
"Ремни безопасности надежно фиксируют водителя и пассажиров в сиденьях автомобилей", - уточнили правоохранители.
Согласно части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение правил пользования ремнями безопасности влечет наложение штрафа в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 510 грн.
"Будьте ответственными участниками дорожного движения и пристегивайтесь ремнями безопасности", - подытожили в полиции.
Публикация Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Напомним, ранее мы рассказывали, может ли игнорирование ремня безопасности привести к уголовному наказанию.
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