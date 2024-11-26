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Первое правило в автомобиле. Водителям напомнили, как не получить штраф "на ровном месте"

Вторник 26 ноября 2024 06:20
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Первое правило в автомобиле. Водителям напомнили, как не получить штраф "на ровном месте" За езду без ремня безопасности могут выписать штраф (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Патрульная полиция Киева напомнила водителям о безопасном управлении транспортными средствами и наказании за езду без ремня безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов в Facebook.

Штраф за езду без ремня безопасности в Украине

"Первое правило в автомобиле - перед началом движения пристегиваться ремнем безопасности", - подчеркнули в Патрульной полиции Киева.

Отмечается, что основным предназначением пристегнутого ремня безопасности является защита водителя и пассажиров от серьезных травм во время ДТП.

"Ремни безопасности надежно фиксируют водителя и пассажиров в сиденьях автомобилей", - уточнили правоохранители.

Согласно части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение правил пользования ремнями безопасности влечет наложение штрафа в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 510 грн.

"Будьте ответственными участниками дорожного движения и пристегивайтесь ремнями безопасности", - подытожили в полиции.

Первое правило в автомобиле. Водителям напомнили, как не получить штраф &quot;на ровном месте&quot;Первое правило в автомобиле. Водителям напомнили, как не получить штраф &quot;на ровном месте&quot;

Публикация Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее мы рассказывали, может ли игнорирование ремня безопасности привести к уголовному наказанию.

Читайте также, можно ли ездить с непристегнутым ремнем безопасности в такси.

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