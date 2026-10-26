Перше місце в DELTA: як "Оріон" створив робокоридор під Куп’янськом

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі підрозділу.

Зазначається, що на Південно-Куп’янському напрямку підрозділ за допомогою колісних і гусеничних роботів обійшов за ефективністю цілі бригади та очолив рейтинг системи DELTA.

Підрозділ "Оріон" – це прикордонна комендатура швидкого реагування ДПСУ у складі бригади Гвардії наступу "Помста", що була залучена до операції "Вівальді". У травні 2025 року "Оріон" зайшов на Куп’янський напрямок, де вибудував "смугу смерті": 88% противника знищується ще до виходу на позиції, а російська техніка не здатна наблизитися ближче ніж на 25 км.

Саме тому на Південно-Куп’янському напрямку прикордонники "Оріону" посіли перше місце у серпні 2026 за ефективністю в DELTA –цифровій системі, через яку Сили оборони бачать ситуацію на карті та керують боєм.

Тільки за один місяць роботи бійці "Оріону" провели 85 надскладних бойових місій, доправивши на нульові рубежі 30 257 кілограмів вантажу. Підрозділ працює комбінованим парком колісних та гусеничних наземних роботизованих комплексів (НРК). За кожною місією стоїть попередня дорозвідка маршрутів, прорахунок дій ворожої аеророзвідки та грамотна організація виконання завдань.

100% успішних евакуацій там, де люди б загинули

За останній час використання НРК "Оріон" провів 4 евакуаційні місії, і всі 4 завершилися успіхом. Жодного втраченого бійця.

Один із таких випадків стався у вересні під Куп’янськом. На крайній позиції, де будь-яка спроба підійти звичайною технікою означала пряме влучання FPV-дрона, у військовослужбовця загострилася виразка шлунка. Чекати ночі чи пішого виходу з внутрішньою кровотечею було неможливо.

Командири відправили за пораненим роботизовану платформу. Крізь прострілювану "сіру зону" робот пробрався до позиції, евакуював бійця та безпечно доправив його до медиків.