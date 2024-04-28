Не лише біткоїн. Які є види криптовалют і чим вони відрізняються

Найвідомішою криптовалютою є біткоїн. Саме він був першим у світі цифрових грошей. Проте наразі існує безліч інших видів криптовалют, які мають свої характерні особливості.

РБК-Україна розповідає про ключові криптовалюти та їх відмінності в матеріалі нижче.

При підготовці використовувалися: інформація Вікіпедія, публікації порталів Whitebit, Binance Academy, CoinGecko.

Зміст:

Криптовалюти. Що це таке

Термін "криптовалюта" став відомим широкому загалу у 2009 році. Так почали називати віртуальну грошову систему, концепцію якої розробив Сатосі Накамото.

Криптовалюта являє собою цифровий код, створений за допомогою шифрувальних (криптографічних) алгоритмів.

В операціях з криптовалютою використовується технологія блокчейну – своєрідна база даних, в якій зберігається вся інформація про транзакції між сторонами. Блокчейн забезпечує підзвітність і захищеність операцій.

До того ж криптовалюти є децентралізованою системою, яка не залежить від влади та урядових фінансових установ, і не потребує посередників при здійсненні операцій.

Першою криптовалютою був біткоїн, представлений згаданим вище Сатосі Накамото. До нашого часу було створено кілька десятків тисяч цифрових валют, проте далеко не всі вони стали успішними.

Типи криптовалют та їх характерні особливості

Загалом всі криптовалюти можна об'єднати у кілька груп за певними характеристиками:

Монети

Криптовалюти з власним блокчейном, який є складною технологією і потребує від розробників багато ресурсів. Приклади таких монет: Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Tezos, EOS тощо.

Bitcoin – перша та найбільш відома криптовалюта з найвищою ринковою капіталізацією. Має обмежену пропозицію, що робить її популярним вибором для інвесторів.

Фото: найбільш відома криптовалюта – біткоїн (Getty Images)

Монета ETH має свій блокчейн Ethereum і виконує всі транзакції усередині цієї мережі. Особливістю Ethereum є можливість використовувати цей блокчейн для запуску децентралізованих додатків (DApps).

Криптокомпанії приєднуються до Ethereum для створення своєї криптовалюти або реалізації інших ідей. Відомі проєкти: криптобіржа Uniswap, біржовий агрегатор 1inch, децентралізований кредитний інструмент Aave тощо.

Альткоїни

Альткоїном називають будь-яку криптовалюту, крім біткоїна. Оскільки біткоїн став першою, найбільш надійною та найбільшою криптовалютою по капіталізації, будь-яка інша криптовалюта вважається альтернативою біткоїна чи просто альткоїном. Тобто алькоїном можна також назвати ETH.

Токени

Криптовалюта без свого блокчейну є токеном. Токен можна порівняти з цінними паперами, тільки віртуальними. Він представляє права власності, дає доступ до певних послуг або функцій платформи.

Токени бувають кількох типів:

Security – токен, що дає частку володіння фінансовим інструментом, наприклад акціями чи облігаціями.

Utility – токен, що представляє найбільшу цінність всередині своєї мережі.

Asset-backed – токен, чия цінність підтверджена реальним активом, що не існує на блокчейні. Наприклад, золотом чи валютою.

Особливим видом токенів є NFT (англ. non-fungible token). Головна його відмінність у тому, що кожен токен у системі є унікальним і не може бути замінений. Тому NFT використовують для підтвердження права власності на якийсь віртуальний об'єкт в інтернеті (цифрові картини, музика, твори).

Стейблкоїни

Стейблкоїн – це токен, вартість якого прив’язана до золота або звичайної валюти. Тому цей вид криптовалюти вважається стабільнішим зі значно меншим ризиком зміни ціни. Найпопулярніші стейблкоїни (Tether, USD Coin, Binance USD, DAI) прив’язані до долара США.

Фото: вартість Tether прив'язана до долара США (Getty Images)

Найбільш цінні криптовалюти. Як формується їх вартість

В наші дні цифрову валюту можна використовувати для оплати товарів та послуг, як і звичайні гроші. Проте найбільш популярним способом її застосування залишається інвестування з метою отримання пасивного прибутку. "Заробляти" на криптовалюті можна на криптобіржах, які надають інструменти для трейдингу.

Однією з особливістю криптовалют є їх волатильність – суттєве коливання курсу. Ціни на криптовалюти можуть швидко змінюватися протягом короткого проміжку часу. Вартість певної криптовалюти може підвищуватись, коли є високий попит та брак пропозиції. Ціна спадає при зменшенні попиту та високій пропозиції.

Цінність криптовалюти визначається її ринковою капіталізацією. Цей показник використовується для ранжування криптовалют – вища ринкова капіталізація зазвичай вказує на більш стабільну та популярну криптовалюту.

За даними спеціалізованого ресурсу CoinGecko, який відстежує криптовалюти за капіталізацією, найбільш цінним є Bitcoin (BTC) із ринковою капіталізацією понад 1 трлн доларів.

Після нього у списку: Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB (BNB), Solana (Sol), USDC.