Перша тривога після закінчення "перемир'я" Путіна: де загроза обстрілів

Сигнал тривоги в Сумській області огосили о 00:43. Водночас стало відомо про фіксацію авіації росіян.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні.

Перед цим військові попереджали, що в Сумській області спостерігається активність розвідувальних дронів. Українців заклали не ігнорувати сигнали тривоги.