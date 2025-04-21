Первая тревога после окончания "перемирия" Путина: где угроза обстрелов

Сигнал тревоги в Сумской области объявили в 00:43. В то же время стало известно о фиксации авиации россиян.

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - говорится в сообщении.

Перед этим военные предупреждали, что в Сумской области наблюдается активность разведывательных дронов. Украинцев заложили не игнорировать сигналы тревоги.

Обновлено в 01:06

Воздушную тревогу объявили также в Харьковской и Донецкой областях. В течение последних 20 минут военные проинформировали о ракетной опасности для Харьковской области, пусках на Харьковскую и Сумскую области КАБов, а также активности вражеской тактической авиации на востоке (одновременно прозвучал сигнал тревоги в Донецкой области).

Фото: информация Воздушных сил ВСУ относительно угроз вражеских обстрелов (скриншот)

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.