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Не перша спроба. Голова Херсонської ОВА прокоментував замах на себе

Фото: голова Херсонської ОВА Олександр Покудін (facebook.com/alexandr prokudin)
Автор: Наталія Гурковська

Замах на голову Херсонської ОВА Олександра Покудіна був не першою подібною спробою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар його самого у Facebook.

"З самого ранку отримую багато звернень від ЗМІ з проханням прокоментувати інформацію про спробу замаху на мене. Так, це дійсно правда. І на жаль, це далеко не перша та мабуть і не остання спроба", - розповів він.

Також голова ОВА пояснив, чому не розповідав про це раніше.

"Я знав на що йду, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні. Щодня у Херсонській області від російських військ атак страждають та гинуть цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші, це наша буденність. Хочу подякувати СБУ за проведену операцію. Найголовніше, що викрито ще одного колаборанта, який зрадив країну", - резюмував Прокудін.

Спроба нападу на Прокудіна

Про те, що на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна було вчинено замах, повідомив голова СБУ Василь Малюк. Під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад він розповів, що його організував житель Херсона, який співпрацював з окупантами.

Для цього росіяни запустили з окупованої території Херсонської області новий зразок FPV-дрону. Зрадника, який коригував рух БПЛА, було затримано 10 квітня. Дрон мав вдарити по машині Прокудіна, але напад вдалося попередити.

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