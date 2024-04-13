Не первая попытка. Глава Херсонской ОВА прокомментировал покушение на себя

"С самого утра получаю много обращений от СМИ с просьбой прокомментировать информацию о попытке покушения на меня. Да, это действительно правда. И к сожалению, это далеко не первая и, пожалуй, и не последняя попытка", - рассказал он.

Также глава ОВА объяснил, почему не рассказывал об этом раньше.

"Я знал на что иду, когда согласился работать в прифронтовом регионе. Каждый день в Херсонской области от российских войск атак гибнут и страдают гражданские люди. Оккупанты прицельно охотятся и обстреливают мирное население с беспилотников. Я такой же человек, как и другие, это наша обыденность. Хочу поблагодарить СБУ за проведенную операцию. Самое главное, что разоблачен еще один коллаборант, предавший страну", - резюмировал Прокудин.

Попытка нападения на Прокудина

О том, что на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина было совершено покушение сообщил глава СБУ Василий Малюк. Во время выступления на Конгрессе местных и региональных советов, он рассказал, что его организовал житель Херсона, сотрудничавший с оккупантами.

Для этого россияне запустили с оккупированной территории Херсонской области новый образец FPV-дрона. Предатель, который корректировал движение БПЛА, был задержан 10 апреля. Дрон должен был ударить по машине Прокудина, но нападение удалось предупредить.