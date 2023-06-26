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Перша ракетка України вилетів у кваліфікації Вімблдона-2023

Фото: Олексій Крутих зачохлив ракетку на Туманному Альбіоні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Найсильніший український тенісист Олексій Крутих поступився на старті відбору в основну сітку Вімблдонського турніру 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон, кваліфікація, 1-й раунд

Марожан Фабіан – Крутих – 2:1 (6:1, 1:6, 6:3)

Перший сет для українця склався невдало. Після обміну очками з угорцем Марожаном Фабіаном у дебюті Крутих примудрився програти 5 геймів поспіль і опинився в ролі того, хто наздоганяє за партіями. Утім, із тиском обставин упорався.

Другий сет український тенісист розпочав потужно. Він із брейком упевнено повів ще до середини партії (3:0). У цій точці зустрічі Марожан Фабіан зумів розмочити рахунок. Однак, цей успіх виявився локальним. Крутих оформив ще один брейк і розгромом перевів матч у вирішальний сет.

У третій партії боротьба загострилася до максимуму. Суперники діяли на рівних і до екватору підійшли з нічиєю – 3:3. Проте, далі підтримувати такий ігровий темп українець не зумів. Натомість угорський тенісист додав обертів і з брейком закрив сет і матч.

Для Крутих старт у кваліфікації Вімблдона-2023 був усього третім у кар'єрі на мейджорах. Найкращого результат він досягнув на Australian Open, коли крізь кваліфікаційне сито пробився в перший основний раунд. Натомість у Парижі здолати відбір українець не зміг.

До слова, раніше Цуренко розповіла про цинічний лист WTA щодо слідства проти тренера за критику організацію.

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