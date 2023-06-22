Цуренко отримала лист про слідство щодо тренера: він розніс WTA за потурання росіянам

Жіноча тенісна асоціація (WTA) поінформувала українську тенісистку Лесю Цуренко про відкриття справи проти її тренера Миколи Власова. Раніше він ініціював розслідування проти очільника організації Стіва Саймона через симпатії до представників РФ і Білорусі.

"Холодна війна" команди досвідченої українки та керівництва жіночого туру розпочалася навесні. Тоді гендиректор WTA спровокував панічну атаку в 34-річної тенісистки.

Перед стартом поєдинку в Індіан-Веллсі проти білоруски Сабаленко Саймон заявив Цуренко, що коли тенісисти з РФ і Білорусі підтримують війну проти України, то це їхня власна думка. Тоді ж він висловив упевненість у допуску росіян і білорусів на Олімпійські ігри. Через ментальний тиск українська тенісистка знялася з турніру за кілька хвилин до початку зустрічі, а тренер спробував її захистити.

"Він подав офіційний запит до WTA з вимогою відкрити справу. І ось сьогодні я отримала лист, у якому асоціація сповістила, що справа відкрита проти мого тренера. Єдиної людини, яка стала на мій захист у цьому інциденті з главою WTA, вирішили просто прибрати", – розповіла Цуренко.

Українка вже зв'язалася з адвокатами та будуватиме з ними юридичну позицію. За її словами, після непублічної скарги на дії Саймона жоден інший функціонер асоціації не зв'язався з нею для з'ясування всіх обставин. Натомість, на думку Цуренко, WTA вирішила замовчати факт ментального аб'юзу.