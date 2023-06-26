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Первая ракетка Украины вылетел в квалификации Уимблдона-2023

Фото: Алексей Крутых зачехлил ракетку на Туманном Альбионе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сильнейший украинский теннисист Алексей Крутых уступил на старте отбора в основную сетку Уимблдонского турнира 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон, квалификация, 1-й раунд

Марожан Фабиан – Крутых – 2:1 (6:1, 1:6, 6:3)

Первый сет для украинца сложился неудачно. После обмена очками с венгром Марожаном Фабианом в дебюте Крутых умудрился проиграть 5 геймов подряд и оказался в роли догоняющего по партиям. Впрочем, с давлением обстоятельств справился.

Второй сет украинский теннисист начал мощно. Он с брейком уверенно повел еще до середины партии (3:0). В этой точке встречи Марожан Фабиан сумел размочить счет. Однако этот успех оказался локальным. Крутых оформил еще один брейк и разгромом перевел матч в решающий сет.

В третьей партии борьба обострилась до максимума. Соперники действовали на равных и к экватору подошли с ничьей – 3:3. Однако дальше поддерживать такой игровой темп украинец не сумел. Венгерский же теннисист прибавил обороты и с брейком закрыл сет и матч.

Для Крутых старт в квалификации Уимблдона-2023 был всего третьим в карьере на мэйджорах. Лучший результат он достиг на Australian Open, когда сквозь квалификационное сито пробился в первый основной раунд. В Париже же преодолеть отбор украинец не смог.

К слову, ранее Цуренко рассказала о циничном письме WTA по поводу следствия против тренера за критику организации.

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ТеннисУимблдон