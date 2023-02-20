Перша ракетка України вибила росіянку на старті тенісного турніру в ОАЕ

Dubai Tennis Championships, 1/32 фіналу

Кудерметова – Калініна – 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)

Дебют матчу був за уродженкою Казані. Вона взяла першу подачу українки та створила невеликий гандикап (2:0). Утім, уже в середині партії Калініна відповіла двома брейками та з упевненою грою на власній подачі закрила сет за 53 хвилини.

Друга партія розпочалася за схожим сценарієм. Кудерметова знову виграла два стартові гейми, та потім "посипалася". Українська тенісистка взяла 5 геймів поспіль, зокрема зробивши і три брейки. Проте, росіянці вдалося повернутися з небуття. Вона не тільки нав'язала конкуренцію, а й зуміла виграти сет (7:5).

Вирішальна партія стала справжньою драмою. Суперниці обмінялися брейками в дебюті, а потім ще раз – у середині сету. Далі більше. У восьмому геймі Калініна була близька до втрати ще одного пункту на власній подачі, але зуміла відбити дві спроби російської тенісистки зробити брейк. Кульмінація настала згодом, коли українка за рівного рахунку (5:5) взяла подачу Кудерметової і відразу ж завершила матч на своїй.

Для Калініної в очних протистояннях із Кудерметовою ця перемога стала першою. Торік їхні шляхи перетнулися в 1/8 фіналу турніру в австрійському Лінці. Росіянка тоді перемогла в трьох сетах.

У наступному колі перша ракетка України зустрінеться зі співвітчизницею Даяною Ястремською. Вона напередодні переграла француженку Корне в двох сетах. Раніше майбутня суперниця Калініної подолало сито кваліфікації в Дубаях.